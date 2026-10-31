Россияне стали реже бронировать путешествия на новогодние праздники

Около 4,5 млн россиян планируют отправиться в путешествия по стране в предстоящие новогодние праздники, это на 4−5% меньше, чем годом ранее. Такие данные по состоянию на конец октября предоставила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Снижение интереса к поездкам подтверждает общую тенденцию сокращения туристического спроса, пишут «Ведомости».

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, активные продажи новогодних туров начались в начале октября, однако количество бронирований оказалось ниже прошлогоднего. Эксперт отметил, что динамика праздничного сезона отражает ситуацию на внутреннем туристическом рынке в целом.

Так, за январь-сентябрь 2026 года россияне совершили 66,5 млн туристических поездок, что на 3,6% меньше показателя за аналогичный период 2025-го.

Снижение спроса заметно и в сегменте организованного туризма. По данным Level.Travel, доля России в продажах туров на конец декабря 2026-начало января 2027 года сократилась с 11% до 6%. В результате страна выбыла из пятерки наиболее востребованных направлений среди российских путешественников.

При этом сервисы бронирования отелей и апартаментов фиксируют другую картину: Россия остается лидером по количеству заказов на новогодние праздники. Это связано с различиями в аудитории и моделях бронирования: агрегаторы жилья учитывают в том числе самостоятельные поездки, которые не входят в статистику продаж пакетных туров.