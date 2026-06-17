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17.06.2026 в 12:20

Россияне стали чаще доверять кириллическим доменам

Сайты в зоне .рф считают надежными 56% респондентов

В 2025 году сайты в доменной зоне .рф считали надежными 44% опрошенных россиян, в 2026 году — 56%. Доверие к домену .рус в прошлом году выражали 30% респондентов, в этом — уже 39%. Доверие к зоне .ru выросло с 71% до 74%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование регистратора доменов Webnames.

Доля пользователей, считающих кириллические адреса более понятными и удобными для русскоязычной аудитории, увеличилась за год с 37% до 49%. Доля тех, для кого непривычны зоны .рф и .рус, снизилась с 54% до 39%.

Причины роста доверия к кириллическим доменам: закон о русском языке, привыкание пользователей, развитие российских цифровых сервисов и увеличение количества локальных онлайн-проектов.

По словам экспертов, доля кириллических доменов пока невысока, но число регистраций в таких зонах растет на протяжении последних лет.

К международной зоне .com россияне за последний год стали относиться осторожнее: если в 2025 году доверие к ней выражали 70% респондентов, то в 2026-м — 68%.

Зоне .org доверяют 41% интервьюируемых, зоне .net — 27%. Наименьшей популярностью пользуются зоны .xyz, .top, .site и .online (лояльность им выразили 2−13% опрошенных).

Ранее сообщалось, что домены в зоне .рф подорожали в два раза.

Домены исследование
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