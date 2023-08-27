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27.08.2023 в 13:34

Россияне скупают электронику в преддверии нового учебного года

Продажи ноутбуков выросли на 20%, смартфонов — на 40%

Накануне нового учебного года россияне устремились в магазины с целью покупки электронных гаджетов для школьников. Продажи ноутбуков выросли по сравнению с прошлым годом минимум на 20%, смартфонов — на 40%, рассказали «Известиям» ритейлеры и дистрибьюторы.

В июле-августе в России по сравнению с тем же периодом 2022 года значительно вырос спрос на ноутбуки, смартфоны и различную оргтехнику, например, многофункциональные устройства (рост продаж составил 281%), принтеры (101%). Популярность же смартфонов увеличилась на 38%.

Некоторые участники рынка говорят, что спрос в сезон «снова в школу» в этом году оказался даже выше, чем в 2019-м — последнем «спокойном» году до пандемии и санкционных кампаний.

Минимальный «гаджетный» набор школьника старших классов — компьютер и смартфон. Родители, как правило, покупают ноутбуки стоимостью от 30 тыс. рублей и чуть выше. Стоимость смартфонов с функционалом, достаточным для старшеклассника, — от 10 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что благодаря подготовке россиян к новому учебному году ритейлеры нарастили продажи на 30%. Показатель Mall Index в торгцентрах Москвы увеличился на 1% к аналогичному периоду прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 2%.

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