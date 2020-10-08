Россияне привыкли к кризису и нестабильности

Индекс потребительской уверенности в России показал самый высокий за пять лет рост, пишут «Ведомости» со ссылкой на Росстат. В третьем квартале он вырос на 8 пунктов по сравнению со вторым. Такое наблюдалось только в 2014-м и в начале 2015 года.

Однако рост связан не с увеличением числа оптимистов, а с уменьшением доли пессимистов. Количество респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике в течение следующих 12 месяцев, уменьшилось с 18% до 15%. Процент негативных оценок снизился с 45% до 36%. Почти половина россиян считает, что ситуация не изменится — их доля выросла с 34% до 45%.

Также в России стало меньше тех, кто говорит об ухудшении своего материального положения — с 31% до 23%. Доля нейтральных оценок увеличилась с 56% до 64%. О снижении пессимизма людей свидетельствует и рост готовности совершать крупные покупки: соответствующий индекс вырос на 13 пунктов по сравнению со вторым кварталом.

По возрастным группам лучше всего к жизни в условиях кризиса приспособились покупатели от 30 до 49 лет (+10% к оптимизму) и молодые люди от 15 до 29 лет (+7%).

Росстат провел опрос в августе при участии 5 тыс. респондентов. Президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко считает, что ожидания могут быть завышены, так как исследование проводилось до появления данных о второй волне коронавируса.

По последним данным Сбербанка, расходы домохозяйств в июле — сентябре оставались на уровне прошлого года, однако в конце сентября — начале октября стали снижаться.

Из-за роста новых случаев COVID-19 уже упали продажи по категориям «Кафе, рестораны», «Развлечения», «Спорт», «Книги, музыка, фото и видео», «Отели» и снизился рост по категориям «Одежда, обувь и аксессуары», «Лекарства», «Мебель» и «Бытовая техника».

Ранее сообщалось, что продажи одежды и обуви в сентябре просели на 17%. Такая экономия населения связана с ожиданием второй волны пандемии, считают аналитики.