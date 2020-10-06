Продажи одежды и обуви в сентябре просели на 17%

Выручка одежных ритейлеров в сентябре сократилась на 5−17%. Такая экономия населения связана с ожиданием второй волны пандемии: россияне пытаются экономить и отказываются от покупок, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ИТ-компании «Эвотор».

Хуже всего ситуация в Москве и Санкт-Петербурге. В столице выручка обувных магазинов обвалилась на 28% к сентябрю 2019 года, хотя средний чек и вырос на 6%, до 2,784 тыс. руб. Обороты магазинов одежды оказались на 13% меньше, чем в прошлом году, а средний чек, наоборот, больше на 3% — 3,52 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге обувные магазины в сентябре потеряли 26% выручки. Обороты магазинов одежды в городе оказались ниже прошлогодних на 13% и еще на 3%, до 2,22 тыс. руб., снизился средний чек. В ряде регионов ситуация не лучше.

Гендиректор «Эвотора» Андрей Романенко считает, что на негативные показатели ритейлеров повлияли удаленный режим работы, а также снижение доходов населения. Ритейлеры согласны, что покупатели решили экономить на одежде и обуви.

Риски введения режима самоизоляции, как это было весной, уже негативно отражаются и на операторах торговых центров. По словам управляющего партнера RedStone Индиры Шафиковой, что потребители в целом стали «более рационально подходить к принятию решения о покупках». В результате ритейлеры с осторожностью заключают новые договоры на аренду площадей, а при их подписании важным условием стало снижение платы во время возможного закрытия торговых центров на период карантина.

По прогнозам Infoline, оборот российского ритейла в этом году сократится впервые за 20 лет. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит рынку потерями до 670 млрд рублей. Вынужденный простой магазинов из-за ограничений, связанных с пандемией, привел к накоплению у российских fashion-сетей около 50% нераспроданных весенне-летних товаров.