«Надо было вчера», «замэтчиться»: россияне назвали раздражающие фразы в деловом общении

Канцеляризмы и заимствованные термины остаются главными раздражителями в деловой переписке. По данным исследования сервиса коммуникаций «Контур.Толк», больше всего недовольство россиян вызывают выражения «Прошу рассмотреть возможность», «Синканемся» и «Надо было вчера» (результаты есть в распоряжении Sostav).

Опрос показал, что большинству сотрудников ближе нейтрально-деловой (31%) или дружеский стиль общения, но без панибратства (30%). При этом 72% респондентов признались, что чрезмерно формальные или шаблонные фразы мешают донести мысль или понять коллег.

Относительно того, что раздражает сильнее, — стиль или контекст, мнения россиян разделились примерно поровну: 32% опрошенных чаще злятся на сами формулировки («доброго времени суток», «надо синкануться» и тому подобное), 27% — на контекст (например, сообщение без конкретики или в неудобное время), а еще 30% — на сочетание этих факторов.

В топ-10 раздражающих фраз вошли как канцеляризмы («просьба принять к сведению», «прошу рассмотреть возможность…»), на которые указали 28% респондентов, так и англицизмы («синкануться», «скипнуть», «замэтчиться», «месседж», «пошэрить», «факап»; 26%), а также резкие указания срочности («надо было вчера», «чем быстрее, тем лучше», «надо сделать прямо сейчас», «срочно»; 21%).

Не меньшее раздражение вызывают уменьшительно-ласкательные формы («отчетик», «коллегушки», «человечек»; 20%), фраза «Мне за это не платят» (19%), IT-лексика («фича», «баг», «флоу», «фреймворк», «закоммититься»; 14%) и мемные обороты («А ничего тот факт, что???»; 12%).

При этом сами россияне нередко используют выражения, которые считают неуместными. Так, фразы «Доброго времени суток» и «Заранее спасибо» одновременно попали и в список раздражающих, и в перечень часто применяемых.

«Стиль коммуникаций отражает атмосферу в компании. Треть опрошенных молча раздражаются, когда слышат фразы из рейтинга в речи коллег, хоть и продолжают вести диалог (33%). 18% меняют тон общения, лишь 14% говорят напрямую, что фраза неуместна. Чтобы снизить напряжение, полезно договориться о правилах коммуникации в команде», — отмечает руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре» Павел Скрипниченко.

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет в августе 2025 года.