Россияне на майских праздниках смотрели аниме, комедии и военные драмы

В период майских праздников — 28 апреля по 11 мая — сериалы набрали 21,5 тыс. баллов интереса против 26,7 тыс. за аналогичный период прошлого года. Большую часть топ-10 по интересу зрителей за период заняли азиатские проекты, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Индекса Кинопоиск Pro».

Лидер «Индекса» — аниме «Монолог фармацевта» (Япония; 393 балла). Кроме того, из азиатских проектов россияне смотрели «Слабый герой» (Южная Корея; 218 баллов), анимацию «Поднятие уровня в одиночку» (Япония; 166 баллов) и «Ван-Пис» (Япония; 153 балла).

Российские проекты заняли второе место по интересу в рейтинге. В топ-10 попали только два сериала на военную тематику: проект от онлайн-кинотеатра Premier «Таганрог» (213 баллов) и детектив «По законам военного времени» (157 баллов).

Топ-10 представлен российскими сериалами «Сваты» и «Универ» и зарубежными проектам «Одни из нас» и «Гангстерленд».

Представители онлайн-кинотеатров говорят о росте потребления контента. Например, в Wink отметили рост потребления контента за период год к году: «Флагманские военные сериалы в 2025 году у нас смотрели примерно в 1,4 раза больше, чем в прошлом».

Ранее сообщалось, что четверо из 10 россиян любят смотреть отечественные сериалы. При этом среди женщин они в 2,5 раза популярнее турецких.