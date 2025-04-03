Российские сериалы в 2,5 раза популярнее турецких

Четверо из 10 россиян сообщили, что любят смотреть отечественные сериалы. При этом среди женщин они в 2,5 раза популярнее турецких, следует из данных опроса SuperJob и РИАН.

Каждый третий россиянин выбирает американские сериалы. Британские и турецкие сериалы интересуют лишь по 9% опрошенных, а южнокорейские — 7%.

3% с удовольствием смотрят японские многосерийные фильмы, и лишь 1 из 100 — бразильские. Среди прочих предпочтений опрошенные называли китайские, испанские, канадские и скандинавские.

21% россиян заявили, что вовсе не смотрят сериалы.

Интересно отметить, что мужчины чаще женщин предпочитают американский кинематограф (37% против 28% соответственно). Женщины же чаще смотрят турецкие (16% против 2% среди мужчин) и южнокорейские (9% против 4%) фильмы.

Кроме того, чем старше респонденты, тем чаще отдают предпочтение российским сериалам. Так, среди молодежи до 35 лет их смотрят 35%, а среди граждан старше 45 лет — уже 49%.

Ранее движение «Ветераны России» выступило с предложением запретить показ турецких сериалов на территории нашей страны. По мнению активистов, они создают у женщин нереалистичные ожидания от мужчин, что, в свою очередь, приводит к снижению интереса россиянок к своим соотечественникам.