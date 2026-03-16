Россияне могут постепенно перейти на четырехдневную рабочую неделю

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в будущем российский рынок труда может постепенно прийти к четырехдневной рабочей неделе в отдельных сферах. Однако, по его мнению, такой переход должен происходить естественным образом, без законодательного навязывания, сообщает ТАСС.

Депутат отметил, что подобные изменения вряд ли произойдут в ближайшее время и коснутся не всех отраслей. В некоторых видах занятости, например при сдельной оплате труда или в службах с непрерывным режимом работы, внедрение укороченной недели затруднительно.

По словам Нилова, важно, чтобы сокращение числа рабочих дней не привело к уменьшению заработной платы. Он подчеркнул, что рынок труда должен прийти к этому формату постепенно, без дополнительного регулирования со стороны государства.

Парламентарий также добавил, что после пандемии многие компании продолжают использовать удаленный и гибридный форматы работы. В ряде случаев работодатели уже экспериментируют с четырехдневной и даже трехдневной рабочей неделей, перераспределяя рабочее время и оптимизируя процессы.

Ранее сообщалось, что 64% опрошенных россиян согласны перейти на четырехдневную рабочую неделю только при сохранении зарплаты на текущем уровне. 6% готовы к четырехдневке, даже если заработок станет меньше.