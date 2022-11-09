Четверть россиян подвержены думскроллингу (от английского doom — «гибель» и scrolling — «прокрутка») — постоянному просмотру новостных лент и чтению плохих новостей, несмотря на то, что они вызывают негативные эмоции. К такому выводу пришли аналитики образовательной платформы Skillbox совместно с командой исследований VK (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

По данным Skillbox и VK, каждый десятый респондент (10%) следит за новостями без остановки или обновляет ленту хотя бы несколько раз в день (13%). Две трети опрошенных россиян не ограничивают себя в потреблении новостей и считают это ненужным.

По мнению респондентов, самый популярный эффект от думскроллинга — чувство тревоги, с ним сталкиваются 25% россиян. Каждый пятый опрошенный испытывает чувство расстройства после беспорядочного обновления новостной ленты, а 16% участников опроса раздражаются и злятся, указано в исследовании.

При этом часть респондентов заметили положительный эффект от думскроллинга: 15% ответили, что успокаиваются благодаря этому занятию, а 14% ощущают, что начинают контролировать ситуацию.

Аналитики Skillbox и VK отмечают, что новостная повестка также входит в топ-5 сфер жизни россиян, которые вызывают у них наибольшую тревогу. Больше всего респонденты переживают за здоровье (23%). Примерно равную степень тревоги россияне испытывают за финансы (17%), новостную повестку (16%) и семью (15%). Реже респондентов беспокоит сфера карьеры и отношения (по 7%).

Согласно результатам Skillbox и VK, более половины участников опроса (55%) понимают, как побороть тревогу. Многим помогает общение с близкими и друзьями (25%), компьютерные и настольные игры (22%), сон (21%) и прогулки (20%). Кому-то — сериалы и фильмы (17%), музыка и подкасты (15%), книги (14%), контакт с животными (13%), вкусная еда (11%), ручной труд (11%) и секс (10%). Реже — теплая ванна или массаж (8%), спорт (7%), консультации с психологом (7%), шопинг (7%). Данный вопрос предполагал выбор до трёх вариантов ответа, говорится в исследовании.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.

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