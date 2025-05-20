Россияне чаще узнают о новых ювелирных брендах из рекламы

В текущем году 40% россиян планируют купить какое-нибудь ювелирное изделие. В поиске ювелирными украшениями и часами с начала года уже интересовались около 19 млн человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса «Яндекс Рекламы».

Как правило, половина респондентов приобретает по два-три украшения за год, а каждый четвертый — от четырех до пяти изделий. Средний чек составляет почти 25 тыс. руб.

60% ищут акции и промокоды на покупку, а каждый второй покупает украшения на распродажах. Также каждый второй покупатель заранее знает, изделия каких брендов и в каких магазинах он будет приобретать. Другая половина постоянно переключается между разными марками.

Треть респондентов охотно пробует новые бренды, о которых в 40% случаев узнает из рекламы. 53% приобретают украшения спонтанно, ориентируясь на визуальную привлекательность и оригинальный дизайн.

Особое значение бренду россияне уделяют в категории часов — 27% выбирают престижные и премиальные марки. За последний год часы приобрели 20% респондентов, а 15% планируют покупку в 2025 году.

По итогам 2024 года розничные продажи ювелирных изделий в России увеличились на 26−30%. При этом в 2025 году, по прогнозу аналитиков и участников рынка, темпы роста замедлятся до 10−12%.