Россияне боятся мессенджера Max

Россияне рассказали, что их беспокоит. В топ-10 вошли сразу несколько цифровых тревог: мессенджер Max, блокировки мобильного интернета и звонков в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) и Telegram, а также наступление искусственного интеллекта (ИИ) на человека. Таковы результаты «Национального индекса тревожностей. КРОС» за третий квартал 2025 года. Отчет есть в распоряжении Sostav.

На первом месте в списке тревог — блокировка мобильного интернета, на второй строчке — финансовые мошенники и меры по борьбе с ними, на третьей — региональные инициативы по запрету продажи алкоголя. Замыкают топ-5 обострение отношений с Азербайджаном и дефицит бензина и рост цен на АЗС.

На шестом месте в топе тревог — мессенджер Max и блокировка звонков в WhatsApp и Telegram, на седьмом — массовые задержки авиарейсов в летний период, на восьмом — ситуация на рынке такси. В конце списка — наступление ИИ на человека и конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной.

Исследование выявляет и ранжирует главные тревоги россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа. Авторы выявляют самые актуальные тревожности (суммарный индекс) и уровень их приживаемости в обществе (длительность и глубина обсуждения) через индекс приживаемости.

В топ-3 по суммарному индексу вошли блокировка мобильного интернета, финансовые мошенники и меры по борьбе с ними, а также региональные инициативы по запрету продажи алкоголя.

В тройке по индексу приживаемости оказались мессенджер Max и блокировка звонков в WhatsApp и Telegram, массовые задержки авиарейсов в летний период, а также конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной.

Самый большой коэффициент приживаемости (7,08) получила тревожность, связанная с мессенджером Max и блокировкой звонков в Telegram и WhatsApp.

Ранее сообщалось, что аудитория Max превысила 40 млн пользователей.