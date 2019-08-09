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09.08.2019 в 14:40

Россиянам дешевле всего заниматься йогой

«Яндекс.Маркет» выяснил, что бег не самый дешевый вид спорта

Depositphotos

Россиянам дешевле всего обойдутся занятия йогой. А бег, вопреки устоявшемуся мнению, давно не является самым дешевым видом спорта, выяснил в преддверии Дня физкультурника «Яндекс.Маркет».

В компании подсчитали среднюю стоимость наборов для занятий разными видами спорта. Так, набор для тех, кто любит медитировать, включает в себя коврик (средняя цена 742 рубля), спортивную футболку (989 рублей) и леггинсы (1389 рублей). Средняя стоимость набора — 3120 рублей. Примерно на таком же уровне цен можно собрать набор для занятий фитнесом и пилатесом.

На следующем месте по дороговизне оказался набор для футболиста. Наиболее дорогим атрибутом стали бутсы —3894 рубля. Футбольный мяч в среднем стоит чуть менее 1400 рублей. Вместе со спортивной футболкой и шортами (524 рубля) в среднем придётся отдать 6782 рубля. Чуть дороже обойдется набор баскетболиста — общая сумма набора выйдет в 9222 рубля. Для занятий велосипедным спортом потребуются около 13 тысяч рублей.

А вот для занятий бегом понадобятся специальные беговые кроссовки, которые в среднем можно приобрести за 4092 рубля. Если включить в набор фитнес-трекер, который отслеживает показатели физической активности, то средняя стоимость всех необходимых атрибутов будет 7854 рублей, где средняя цена на фитнес-браслет 2249 рублей, а на футболку с шортами 1513 рублей.

йога бег
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