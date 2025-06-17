Россия входит в число мировых лидеров по стандартизации ИИ-технологий

Россия занимает лидирующие позиции на мировой арене в области стандартизации технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью ТАСС.

По его словам, в отличие от глобальной практики, сосредоточенной на разработке универсальных стандартов ИИ-технологий, в России акцент сделан на их прикладную проверку и оценку.

«РФ входит в число мировых лидеров по стандартизации технологий ИИ. Но если в мире пошли по пути стандартизации самих технологий, то у нас — в сторону верификации, проверки, оценки технологий применительно к конкретному случаю», — пояснил Шалаев.

На сегодняшний день в России принято порядка 150 ГОСТов, охватывающих верификацию ИИ-технологий в таких отраслях, как здравоохранение, транспорт, дистанционное зондирование Земли и другие.