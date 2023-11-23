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23.11.2023 в 05:40

Россия намерена проводить выездные проверки поставляемых из-за границы вин

Россельхознадзор хочет оценить технологию производства на площадках производителей

Россия будет проверять качество производства ввозимых в страну вин. Переговоры об аудите производителей на их площадках уже идут с Арменией, Сербией и Молдавией, сообщают «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

Специалисты Россельхознадзора будут выезжать на площадки производителей, чтобы оценить технологию производства зарубежных напитков, которые поставляют в Россию. Сейчас ведомство проводит работу по заключению меморандумов о взаимопонимании между ведомствами в области виноделия заинтересованных стран. Запросы на проведение надзора направлены в 21 страну, где изготавливают 90% ввозимых в Россию напитков.

В Россельхознадзоре отметили, что оценка производства необходима для контроля на территориях иностранных государств соответствия технологии изготовления винодельческой продукции. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) за январь-октябрь 2023 года, в топ-5 зарубежных поставщиков вина входят такие страны, как Италия, Грузия, Испания, Франция и Португалия.

У России уже есть опыт выездных проверок зарубежных производств. Так, Роскачество уже проверило испанскую компанию Bodegas Nodus S.L.U. Ведомство убедилось, что выращивание винограда у изготовителя происходит без использования пестицидов, агрохимикатов и минеральных удобрений. Напитки произведены без применения синтетических красителей и ароматизаторов с допустимым пределом содержания диоксида серы. Следующими станут вина из Италии.

Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин пояснил, что закон о виноградарстве и виноделии установил перечень запрещенных технологических приемов при изготовлении продукции. В частности, запрещено использовать консервированное, концентрированное сусло, сок, воду или сушеный виноград на любом этапе производства; добавлять сахар и воду; дополнительно ароматизировать вино или корректировать его цвет красителями. Эти нормы станут основой для проверок экспертов.

Вино
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