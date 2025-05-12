Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency
Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.05.2025 в 07:20

Фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» стал самым рейтинговым за пять лет

Премьера состоялась 4 мая

«Россия. Кремль. Путин. 25 лет» с откровенным разговором российского лидера о главном и важном для страны за четверть века стал самым рейтинговым документальным фильмом за последние пять лет. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин, один из авторов проекта.

Зарубин отметил, что в прямом эфире телеканалов «Россия-1» и «Россия-24» фильм посмотрели более 16 млн человек, около 500 тыс. просмотров собрала лента на медиаплатформе «Смотрим», а еще 40 млн раз ролики с фрагментами фильма и его полную версию зрители посмотрели в соцсетях ВГТРК.

Премьера фильма cостоялась 4 мая на телеканале «Россия» и сайте «Смотрим». По данным Mediascope, в эфире на канале «Россия 1» картина собрала у телеэкранов 7,9 млн россиян старше четырех лет, или 5,7% (рейтинг) населения страны в указанной аудитории.

По словам Зарубина, фильм высоко оценили российские министры и лидеры других государств. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что фильм сделан достойно. Поздравил с выходом фильма его авторов президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В декабре 2024 года свыше 17 млн телезрителей посмотрели объединенную прямую линию и пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Это больше, чем в 2023-м и 2021 году. Доля аудитории суммарно по всем трансляциям составила 63,4%. Рейтинг трансляции достиг 12,5%.

Владимир Путин
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.