Фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» стал самым рейтинговым за пять лет

«Россия. Кремль. Путин. 25 лет» с откровенным разговором российского лидера о главном и важном для страны за четверть века стал самым рейтинговым документальным фильмом за последние пять лет. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин, один из авторов проекта.

Зарубин отметил, что в прямом эфире телеканалов «Россия-1» и «Россия-24» фильм посмотрели более 16 млн человек, около 500 тыс. просмотров собрала лента на медиаплатформе «Смотрим», а еще 40 млн раз ролики с фрагментами фильма и его полную версию зрители посмотрели в соцсетях ВГТРК.

Премьера фильма cостоялась 4 мая на телеканале «Россия» и сайте «Смотрим». По данным Mediascope, в эфире на канале «Россия 1» картина собрала у телеэкранов 7,9 млн россиян старше четырех лет, или 5,7% (рейтинг) населения страны в указанной аудитории.

По словам Зарубина, фильм высоко оценили российские министры и лидеры других государств. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что фильм сделан достойно. Поздравил с выходом фильма его авторов президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В декабре 2024 года свыше 17 млн телезрителей посмотрели объединенную прямую линию и пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Это больше, чем в 2023-м и 2021 году. Доля аудитории суммарно по всем трансляциям составила 63,4%. Рейтинг трансляции достиг 12,5%.