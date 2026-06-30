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30.06.2026 в 12:30

Российское юрлицо Sennheiser ликвидировано

Компания приняла решение о закрытии в 2025 году

Юридическое лицо производителя аудиотехники Sennheiser в России прекратило деятельность, следует из данных портала «Федресурс». Компания ликвидирована 3 июня.

Руководство утвердило решение о ликвидации еще в августе 2025 года. По данным ФНС, российское юрлицо завершило 2025 год с выручкой около 50 млн рублей. Чистый убыток составил 183,2 млн рублей. Годом ранее убыток был ниже — 44,8 млн рублей.

В 2024 году в компании работали 26 человек. К концу 2025 года их число снизилось до 10 сотрудников.

Как пишет ТАСС, ранее в отчетах компания отмечала высокий спрос на продукцию в России и надеялась, что это позволит реализовать оборудование с «достаточной прибыльностью». Sennheiser выпускает наушники, микрофоны и оборудование для конференц-связи.

Sennheiser юридическое лицо Ликвидация
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