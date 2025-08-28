Sostav.ru

28.08.2025 в 16:45

Sennheiser ликвидирует российское юрлицо

В представительстве уже назначен ликвидатор

Производитель звукозаписывающего оборудования и портативной электроники Sennheiser намерен ликвидировать свое юридическое лицо в России, следует из сообщения на портале «Федресурс».

Решение было принято 26 августа единственным участником ООО «Сеннхайзер Аудио». В российском представительстве уже назначен ликвидатор — Кокорев Алексей Александрович.

В 2023−2024 годах Sennheiser рассматривала альтернативные способы поставок своей продукции в Россию, однако продажи оставались приостановленными.

В 2024 году чистый убыток российского подразделения Sennheiser составил 45 млн руб. Ранее компания отмечала высокий спрос на свою продукцию в России и рассчитывала на возможность реализации оборудования с достаточной прибыльностью.

Глобальный Sennheiser производит наушники, микрофоны, студийные мониторы, разрабатывает технологии для конференц-связи. Техника создается на заводах в Германии, Ирландии, США и Румынии при поддержке нескольких исследовательских лабораторий, которыми также владеет компания.

