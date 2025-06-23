Российский рынок онлайн-образования за последние пять лет вырос в 10 раз

Рынок онлайн-образования в России в 2024 году увеличился на 19%, до 145 млрд руб. За пять лет рост оказался десятикратный, пишут «Ведомости».

За пять лет крупнейшие EdTech-компании заработали 0,5 трлн руб., число обучающихся онлайн возросло в 2,6 раза — с 3,1 млн до 8,1 млн человек. Один ученик в среднем тратит на онлайн-обучение 18 тыс. руб. в год. 56% опрошенных сервисами «Авито работа» и «Авито услуги» россиян хотя бы раз проходили онлайн-обучение или дистанционное повышение квалификации.

Основные цели обучающихся на онлайн-курсах: освоение новой специальности и нахождение работы по ней (об этом сообщили 45% студентов Skillbox), общее развитие (30%), повышение компетенции для карьерного роста на текущем месте работы (14%).

В топ-5 лидеров российского рынка онлайн-образования по выручке вошли «Синергия» (12,7 млрд руб. выручки за 2024 год), Skillbox (12,2 млрд руб.), Skyeng (12,1 млрд руб.), «Яндекс Практикум» (8,2 млрд руб.) и GetCourse (6,7 млрд руб.).

Ранее сообщалось, что топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в первом квартале 2025 года показали суммарную выручку в 37,6 млрд руб. Она выросла на 16,4% год к году.