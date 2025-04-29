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29.04.2025 в 06:10

Выручка edtech-компаний вернулась к росту

Лидером остается «Синергия»

Топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в первом квартале показали суммарную выручку в 37,6 млрд руб. Она выросла на 16,4% год к году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Smart Ranking.

Этот показатель превышает как общую динамику за прошлый год (15%), так и результаты предыдущего квартала (12%). Возврат к росту связывают со стабилизацией рынка, в частности адаптацией компаний к новым условиям и их ориентацией на повышение маржинальности.

Лидером остается «Синергия» (выручка 3,28 млрд руб., рост год к году 21,9%). Далее идет Skillbox Holding (3,25 млрд руб., рост 5,5%) и Skyeng (3 млрд руб., рост 6,2%). «Яндекс Практикум» занял четвертое место (2 млрд руб., рост на 8%).

Самым устойчивым сегментом по росту выручки остается детское образование. Edtech в корпоративном сегменте показал сокращение. В Skillbox отмечают рост интереса к образовательным программам в маркетинге, менеджменте и дизайне/

В 2024 году суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России увеличилась на 19% в годовом выражении, до 144,5 млрд руб. В 2023 году темпы роста были на уровне 32%.

EdTech
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