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18+
13.03.2025 в 18:00

Розничные продажи российских вин выросли до 660 млн бутылок в 2024 году

Произошло это в том числе благодаря мерам поддержки для виноделов

В 2024 году розничные продажи тихих и игристых вин, произведенных в России, достигли 660 млн бутылок объемом 0,75 литра (порядка 495 млн литров). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роскачества.

Жители страны купили в рознице 329,3 млн литров тихих вин и 165,4 млн литров игристых вин отечественного производства. Доля российских игристых вин в натуральных продажах (без учета кафе и ресторанов) составила около 70%, тихих вин — порядка 60% отечественного рынка.

Потребители предпочитают покупать вино в магазинах. В торговых точках в 2024 году было приобретено 819 млн литров напитков.

Роскачество связывает рост продаж российских вин с мерами господдержки и льготным кредитованием виноделов. Так, с 2018 года проходят «Дни российских вин». Это программа поддержки продаж отечественных вин в розничной торговле, оператором проекта выступает Роскачество.

Ранее стало известно, что за январь-февраль этого года производство виноградных вин в России выросло на 14,8%, до 5,1 млн дал, игристых вин — на 16,1%, до 2,4 млн дал. Выпуск виноградосодержащих напитков без этилового спирта упал в 2,6 раза, до 18,1 тыс. дал, с содержанием этилового спирта — в 9,7 раза, почти до 1,3 млн дал.

Вино Алкогольные напитки
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