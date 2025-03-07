В России сократилось производство водки и коньяка

За первые два месяца этого года производство алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России снизилось на 25,6% в годовом выражении, до 19,9 млн декалитров (дал). Производство водки упало на 26,3%, до 7,6 млн дал, коньяка — на 21,2%, до 1,05 млн дал. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Выпуск ликеро-водочных изделий сократился за январь-февраль на 18,3%, до 945,2 тыс. дал, слабого алкоголя — в 12,6 раза, до 211,2 тыс. дал.

Производство виноградных вин за отчетный период выросло на 14,8%, до 5,1 млн дал, игристых вин — на 16,1%, до 2,4 млн дал. Выпуск виноградосодержащих напитков без этилового спирта упал в 2,6 раза, до 18,1 тыс. дал, с содержанием этилового спирта — в 9,7 раза, почти до 1,3 млн дал, плодовой алкогольной продукции — в 8,3 раза, до 241,2 тыс. дал.

На показатели производства алкоголя влияет изменение ставки акциза и минимальных цен.

Ранее сообщалось, что общий объем производства алкоголя в России сокращается третий год подряд. В 2024 году выпуск спиртного (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в стране снизился на 1,8%, до 188,1 млн дал.