Российские рекламные группы выходят на рынок ОАЭ

Рекламные компании из России начали экспансию в ОАЭ. Представительства в этой стране уже открыли сразу две группы — Игроник и SA MEDIA GROUP . Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих групп.

«Игроник» получил лицензию на коммерческую деятельность в ОАЭ, которая позволяет размещать рекламу во всех медиа — телевидении, наружной рекламе, радио, печатных СМИ, интернете. Компания зарегистрировала в стране юрлицо и наняла основную часть команды. Она будет сотрудничать как с рекламодателями из ОАЭ, которые планируют выйти на российский рынок, так и с российскими компаниями.

По словам главного операционного директора «Игроника» Александра Куликова, инвестиции в запуск составили порядка $2 млн, которые должны окупиться до конца 2024 года.

Группа SA Media также вышла на рынок ОАЭ, укомплектовав там штат сотрудников. По словам представителя, она уже имеет контракты на размещение в ОАЭ наружной рекламы, рекламы на ТВ и в интернет-медиа с российскими рекламодателями из девелопмента, FMCG и e-commerce, а также ведёт переговоры по продвижению в России с «двумя крупными рекламодателями ОАЭ».

По оценкам участников рынка, рекламный рынок ОАЭ составляет $1,5−2 млрд. Однако у «Игроника» и SA Media там уже есть российские конкуренты. Так, E-Promo Group (входит в MGGroup) уже более года назад запустила представительство на рынке ОАЭ. В стране также присутствуют и все глобальные рекламные группы.

Группа «Игроник» в альянсе с АДВ занимает третье место в Рейтинге рекламных групп Sostav/АКАР по данным за 2022 год. Совокупный бюджет её клиентов в 2022-м составил 43,3 млрд руб. SA Media Group — на 8 месте с биллингом 9,3 млрд руб.