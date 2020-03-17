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17.03.2020 в 13:45

Российские производители на AliExpress увеличили продажи на фоне пандемии коронавируса

Проблемы китайских коллег оказались выгодны продавцам из РФ

Продажи российских производителей на площадке AliExpress выросли на 20% на фоне карантина, из-за которого возникли перебои с доставкой товаров из Китая. Это беспрецедентный рост для локальных поставщиков, пишет РБК со ссылкой на сообщение маркетплейса.

Сейчас уже почти все китайские продавцы (95%) вернулись к обычному режиму работы, который пострадал из-за эпидемии и продленных новогодних каникул. Некоторые из посылок все еще задерживаются, но большинство заказов, сделанных в последние полтора месяца, должны быть доставлены в Россию в течение 10 дней.

Последние отмены заказов были произведены 16 марта, деньги за них вернутся покупателям. Клиентам, пострадавшим от издержек, маркетплейс рассчитывает компенсировать убытки с помощью купонов, сумма каждого из которых будет зависеть от сроков ожидания отправки. Общая сумма купонов составит 90 млн рублей.

Для решения логистических проблем площадка запустила новые маршруты доставки в Россию. В крупнейшие города — Москву, Новосибирск и Екатеринбург — совместно с «Почтой России» будут запущены чартерные рейсы. С их помощью заказы будут доставлены в почтовые отделения, постаматы и супермаркеты X5 Retail Group.

В начале марта AliExpress (входит в Alibaba Group) впервые с декабря официально предупредила покупателей о том, что возможна задержка с отправкой грузов в связи с мерами, направленными на борьбу с эпидемией коронавируса.

AliExpress
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