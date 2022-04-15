Российские потребители будут судиться с Apple из-за ограничения функционала гаджетов

Пресненский суд Москвы рассмотрит иск «Общественной потребительской инициативы» против Apple. Потребители просят арестовать счета и имущество компании, чтобы компенсировать потери, связанные с отключением Apple Pay, удалением из App Store популярных приложений и другими ограничительными действиями, сообщают «Известия».

В заявлении указано, что Apple приостановил импорт, продажу и техобслуживание продукции в России. В связи с этим потребители требуют принудить компанию прекратить эти действия, а также арестовать счета и имущество дочерней структуры. Участие в судебном процессе намерен принять и «Роспотребнадзор».

По словам общественников, российского потребителя умышленно лишают тех функций, на которые он ориентировался при покупке товаров Apple. «Начали сталкиваться со снижением качества работы приобретенных потребителями устройств. В том числе с отключением Apple Pay, удалением из App Store популярных приложений и другими подобными действиями компании, которые затрудняют использование техники», — рассказал изданию глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Павлов отметил, что согласно законодательству, у российских граждан есть все права на то, чтобы требовать соответствующей компенсации. Возмещение ущерба, по подсчетам экспертов, может обойтись Apple в несколько сотен миллиардов рублей. Общественник подчеркнул, что за последние три года дочерний филиал ООО «Эппл Рус» заработал на российских потребителях 652 млрд рублей.

Эксперты считают, что Apple действительно может проиграть дело в суде. По словам юриста Алексея Койтова, можно рассчитывать на признание противоправными действия Apple по прекращению поставки необходимых запасных частей и иных действий, которые влекут невозможность ремонта и технического обслуживания товара. Это может побудить компанию возобновить поставки продукции.

Apple заявила о приостановке работы в России в начале марта. Компания наметила ряд действий, включая прекращение всего экспорта. Apple Pay и другие её услуги в РФ ограничены.