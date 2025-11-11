Российские онлайн-покупатели потратили за рубежом почти 237 млрд рублей

В январе-сентябре 2025 года россияне оформили онлайн-заказы из-за рубежа на сумму 236,8 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Показатель на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако доля трансграничных покупок в общем объеме e-commerce снизилась до 2,9% с 3,1% годом ранее.

Общий объем рынка интернет-торговли в России за девять месяцев 2025 года составил 8,2 трлн руб., подсчитали в АКИТ. По данным ассоциации, больше всего россияне тратят за границей на электронику и бытовую технику — 25,3% от общего объема. Далее следуют товары для дома и мебель (18,3%), одежда и обувь (9,7%), автотовары (5,8%), а также косметика и средства для здоровья (5,7%).

В сервисе CDEK.Shopping отмечают, что летом 2025 года трансграничные заказы достигли пика. В третьем квартале продажи выросли на 10,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Лидерами по числу заказов россиян стали США (28,9%), Китай (26,2%) и Германия (21,8%).

Средний чек заказов продолжает снижаться: по итогам девяти месяцев он составил 16,5 тыс. руб., что на 18,5% меньше год к году. При этом количество заказов выросло на 22%, что говорит о сдвиге потребительских предпочтений в сторону более частых, но мелких покупок.

По данным CDEK.Shopping, среди наиболее популярных для заказа брендов — Nike, New Balance, Adidas, Uniqlo и Pop Mart. В третьем квартале к ним присоединился U.S. Polo Assn., который, в отличие от остальных компаний из топа, продолжает работу в России, сохранив около 80 магазинов в 28 городах.

Ранее в CDEK.Shopping подсчитали, что за первые девять месяцев 2025 года количество сумок, заказанных россиянами за рубежом, выросло на 48% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В сегменте одежды показатель увеличился на 12%.