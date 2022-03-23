Российские продавцы одежды и косметики повысили цены на товары из старых партий

Российские продавцы стали завышать в разы цены на товары даже из старых партий. Например, в сети обувного ритейлера Rendez-Vous ценники выросли в два раза, а в сумме среднее повышение стоимости пары обуви составило 3−7 тыс. руб. за 1,5 недели. Скачок цен отмечен и у российских брендов Akhmadullina Dreams, 12 Storeez и других. Также в косметических магазинах цены повысились на 50%, линзы в магазинах оптики подорожали на 40%, а на маркетплейсах — в разы, пишут «Известия».

В магазинах Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic, Sela) на 80% подорожали даже те товары, которые в феврале продавались со скидками. Сотрудники группы пояснили изданию, что цены повысились на ассортимент как старой, так и новой коллекций. В самой компании на запрос журналистов не ответили.

В 12 Storeez также выросли цены — в среднем на 30%. Ритейлер объяснил рост цен изменением курса валют: 90% себестоимости зависит от этих колебаний.

В ФАС изданию заявили, что к резким скачкам цен приводит ажиотажный спрос. Ведомство уже инициировало около 1,3 тыс. проверок, а территориальные управления назначили 55 предупреждений, в том числе по фактам публичных заявлений, стимулирующих ажиотажный спрос. Пресс-служба регулятора также заверила, что насыщение рынка дополнительным предложением товара будет способствовать снижению цены.

Ранее P&G объявила о повышении цен в среднем на 43%. Nestle и Unilever также уведомили россиян о резком росте стоимости продукции с 1 апреля. Не отстали в этом вопросе Coca-Cola и PepsiCo. В связи с этими заявлениями общественники и депутаты Госдумы попросили наказать компании, заявившие о завышении цен в России, так как таким образом они провоцируют ажиотаж, дефицит товаров и разгон инфляции.