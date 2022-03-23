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23.03.2022 в 06:50

Иностранные компании просят наказать за завышение цен

Их уличили в намеренном создании дефицита и ажиотажа

Общественники и депутаты Госдумы просят наказать Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo, заявивших о завышении цен в России. Таким образом компании провоцируют ажиотаж, дефицит товаров и разгон инфляции, сообщают «Известия».

Соответствующее обращение подготовил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов и направил в ФАС и Генпрокуратуру. В организации просят проверить законность роста цен на товары транснациональных корпораций. «Полагаем, что такие действия нельзя считать законными и добросовестными», — отмечает общественник и просит привлечь виновных к административной и уголовной ответственности.

Депутаты поддержали обращение общественников. Так, зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев отметил, что рост цен на 50−70% недопустим, и в действиях компаний прослеживается картельный сговор. По его словам, все структуры, которые ведут борьбу с подобными фактами, должны быть максимально эффективными и бдительными, чтобы не допустить паники и ценового ажиотажа.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что если иностранный бизнес и накажут штрафами, то это всё равно не исправит ситуацию с высокими ценами. Государству необходимо активнее вести работу по импортозамещению, а также сильнее стимулировать отечественный бизнес к открытию новых производств.

Ранее P&G объявила о повышении цен в среднем на 43%. Nestle и Unilever также уведомили россиян о резком росте стоимости продукции с 1 апреля. Не отстали в этом вопросе Coca-Cola и PepsiCo.

Unilever Procter&Gamble
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