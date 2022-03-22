Nestle и Unilever взвинтили цены в России

Nestle и Unilever уведомили россиян о резком повышении цен с 1 апреля. Причина кроется в изменении рыночной ситуации, частично вызванной логистическими сложностями, сообщают «Известия».

Так, стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe от Nestle вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20−30%, какао и напитков Nesquik — от 20 до 25%, готовых завтраков (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) — от 20 до 30%. С 1 апреля также увеличится стоимость пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого от Unilever. Диапазон подорожания — от 10 до 45%.

В компании Nestle уточнил, что в марте 2022 года производитель столкнулся с серьезным изменением рыночной ситуации, логистическими сложностями при поставках продукции, сырья, упаковки, роста их стоимости. До сих пор сохраняется риск перебоев при исполнении заказов, несмотря на то, что быстро решаются сложности, которые возникают с доступностью продукции для продажи. Среди факторов, которые также влияют на себестоимость продуктов, Nestle указала ослабление рубля до исторических минимумов.

Unilever отметила, что вынуждена увеличить стоимость товаров из-за многих факторов — например, динамики изменения валютного курса, роста затрат на логистические операции, сырье и упаковку, изменение макроэкономической ситуации. Производитель также подчеркнул, что ситуация развивается в условиях ограничений, которые введены зарубежными странами в отношении РФ.

Ранее о подобном подорожании заявили Coca-Cola, PepsiCo, P&G. Например, у последней стоимость товаров для детской гигиены вырастет на 47%, средств по уходу за волосами — на 63%, а профессиональные средства для уборки подорожают на 74%.