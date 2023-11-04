Российские компании на треть повысили расходы на интернет-рекламу

С начала года российские компании потратили на digital-рекламу 134,1 млрд рублей, что на 29% больше, чем в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на исследование компании Digital Budget, которая специализируется на анализе и мониторинге инвестиций в интернет-маркетинг.

У топ-30 крупнейших рекламодателей совокупный бюджет на интернет-продвижение за январь-сентябрь 2023 года вырос еще больше — на 37%.

По итогам первых трех кварталов он достиг 53 млрд рублей. Почти треть этих средств — 32%, или почти 17 млрд рублей — пришлась на так называемый платный поиск, то есть платное продвижение сайта рекламодателя в поисковой выдаче. На рекламные ролики, которые появляются до или во время основного видео, — пришлось только 11%, или 5,7 млрд рублей.

Лидерами по инвестициям в интернет-рекламу стали «Сбер», Ozon, Wildberries, «Тинькофф», строительная группа «Самолет», X5 Group, «Спортмастер», онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.Ру», «Яндекс» и МТС.