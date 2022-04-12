Российские блогеры потеряли до 80% дохода за последний месяц

Российские блогеры, размещавшие контент в Instagram, Facebook (обе соцсети запрещены в России, принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), YouTube, Twitch, TikTok, потеряли до 80% своего дохода за последний месяц. После блокировки или ограничений работы площадок им удалось перевести с собой на другие ресурсы не больше 10% подписчиков, сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов.

TikTok ограничил работу в России, а YouTube и Twitch отключили монетизацию для граждан РФ. Вместе с оттоком аудитории с площадок произошло и сокращение числа рекламодателей. Кроме того, многие бренды поставили на паузу маркетинговую деятельность, поэтому инфлюэнсеры потеряли часть контрактов и на других площадках. Потери рекламодателей произошли и в виде крупных зарубежных брендов.

По оценкам агентства 2L, потери блогеров доходят до 80%. В B&C Agency подсчитали, что сокращение достигло 30−60%. Основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова утверждает, что сейчас сложно найти блогера, который не потерял хотя бы половину своего заработка в любых социальных сетях.

По данным Brand Analytics, Instagram потерял практически половину (48%) российских авторов, а Facebook — 21%. Активность пользователей из РФ падает не только на заблокированных платформах — значительные потери понес и YouTube. Большинство инфлюэнсеров стали мигрировать на новые для них площадки. Например, многие Instagram-блогеры завели страницы во «ВКонтакте» или каналы в Telegram. Однако вслед за ними пока перешли далеко не все подписчики

Многие пользователи не готовы устанавливать приложения ради одного или двух любимых авторов. Они переключатся на блогеров со схожими публикациями, которые уйдут на более удобные для них площадки. Новых поклонников инфлюэнсеры смогут завоевать ещё не скоро, как и вернуться к прежнему уровню дохода — большинство компаний сокращают расходы на продвижение, которые как раз составляли львиную долю заработка блогеров, отметили опрошенные изданием эксперты.

Согласно данным блогерских агентств, 39% аудитории блогеров грустят от нехватки контента инфлюенсеров. За последний месяц среди пользователей соцсетей и мессенджеров за блогерами и инфлюенсерами следили 60% респондентов.