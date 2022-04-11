57% пользователей соцсетей готовы перейти на новую площадку вслед за блогером

На фоне ограничений и закрытия популярных социальных сетей блогерское агентство Invite совместно с исследовательским агентством Tiburon Research провели исследование о том, как аудитория блогеров отреагировала на происходящие перемены, и как изменилось потребление контента инфлюенсеров за последний месяц. Результаты есть в распоряжении Sostav.

Согласно данным агентств, 39% аудитории блогеров грустят от нехватки контента инфлюенсеров. При этом москвичи (43%) и жители городов с населением до 1 млн человек (44%) больше расстраиваются из-за этого, чем респонденты из городов-миллионников. Среди них всего 29% признали, что испытывают негативные эмоции на этот счёт.

За последний месяц среди пользователей соцсетей и мессенджеров за блогерами и инфлюенсерами следили 60% респондентов. При этом более молодая аудитория активнее интересуется блогерами — таких среди опрошенных 67%.

В ходе исследования аналитики выяснили, что просмотр блогерского контента занимает такое же место, как и прослушивание музыки и просмотр новостей друзей и знакомых. Так, за последний месяц этим занимались 60% опрошенных. В социальных сетях блогеров смотрели чаще, чем фильмы — 61% против 45%.

За последний месяц 36% подписчиков инфлюенсеров и известных людей стали реже смотреть блогерский контент. Почти половина (46%) тех, кто смотрит сейчас или смотрел блогеров раньше, заметили, что инфлюенсеры, на которых они были подписаны, перестали публиковать контент или перешли в другие соцсети.

21% среди смотрящих блогеров отметили, что интересные им инфлюенсеры теперь публикуют контент на площадках, которыми они не пользуются, а 17% респондентов заявили, что блогеры, на которых они были подписаны, перестали публиковать контент.

57% готовы перейти на новую площадку вслед за блогером, чтобы продолжить следить за его контентом.

В исследовании респонденты ответили на вопрос, почему они смотрят инфлюенсеров. Основными мотивами просмотра блогерского контента стали:

желание расширить кругозор (55%);

быть в курсе актуальных событий (53%);

отвлечься и провести время (50%);

отдохнуть (44%);

расслабиться и снять стресс (41%);

научиться новому (40%);

знать мнение определенных людей (39%).

Аналитики выявили картину медиапотребления пользователей соцсетей в целом. В топе используемых соцсетей за последний месяц — Telegram (89%), «ВКонтакте» (79%) и Youtube (73%). Для пользователей в возрасте от 18 до 24 лет наиболее часто используемыми соцсетями стали Telegram и «ВКонтакте» с одинаковыми долями в 90%. Аудитория от 18 до 24 лет чаще использует «ВКонтакте», чем аудитория в возрасте от 25 до 44 лет — 90% против 77%.

Четверть респондентов стала чаще пользоваться некоторыми социальными сетями/мессенджерами, которыми пользовалась раньше, а 12% опрошенных начали пользоваться новыми для себя площадками. 51% пользователей соцсетей используют те же социальные сети/мессенджеры, что и раньше.

Для 72% респондентов, которые начали пользоваться новыми соцсетями или мессенджерами, такой площадкой стал Telegram, «ВКонтакте» — для 22%. Для тех, кто стал чаще пользоваться площадками, которыми пользовался раньше, в 69% случаев — это Telegram и в 51% — «ВКонтакте».

Роберто Панчвидзе, управляющий директор блогерского агентства Invite: Инфлюенсеры, как и все люди, тяжело адаптируются к новым реалиям, особенно, когда многие из них потеряли основное — площадки для своей деятельности. Из-за этого страдает и качество, и количество контента, и аудитория это заметила — 39% признались, что испытывают грусть по этому поводу. Эта цифра говорит о высоком психологическом давлении на людей в целом — аудитории не хватает позитивной повестки в информационном пространстве. Поэтому мы продолжаем работать над тем, чтобы максимально быстро и эффективно перенести на новые площадки наших блогеров и их подписчиков, которые готовы переходить в новые соцсети и продолжать следить за инфлюенсерами — таких среди опрошенных 57%. Мы мотивируем наших авторов не опускать руки и продолжать создавать новый контент, ведь блогеры — это источник позитива наравне с музыкой и кино, и мы обязаны сохранить эту развлекательную составляющую. Мы вплотную работаем с отечественными платформами, изучаем их вместе с нашими блогерами, чтобы со временем полностью заменить недостающие каналы связи.

Анна Лысухо, руководитель проектов Tiburon Research: Социальные сети и мессенджеры уже прочно вошли в жизнь людей. Чтение новостей и переписка с друзьями — основные занятия, но при этом прослеживается диспропорция в потреблении контента: большинство новости читают (89% - в пабликах и группах, 60% - у блогеров и друзей), но создают контент самостоятельно лишь немного более трети аудитории (39% отметили, что за последний месяц делились своей информацией, идеями, переживаниями). В этом плане блогеры становятся той отдушиной, которая помогает сохранять привычный темп жизни, создавая контент, в котором аудитория так нуждается. За последнее время четверть аудитории стали чаще пользоваться своими старыми социальными сетями/мессенджерами, в чём вероятно не последнюю роль сыграло появление на этих площадках нового контента инфлюенсеров.