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11.06.2021 в 06:10

Российские блогеры начнут развивать туризм в России

Проект стартует в июле в шести регионах

В России появятся блог-туры, направленные на развитие внутреннего туризма, популяризацию природных и исторических объектов, мест культурного наследия через сообщества блогеров, сообщает «РИА Новости».

Комитет ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и Молодежный парламент при ГД разработали проект «Блог-туры «Путешествуем по России», который должен привлечь туристов в регионы. Он пройдет в июле и охватит шесть регионов: Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Псковская, Кировская и Тульская области, а также Хабаровский край.

По заявлению депутата Госдумы Бориса Пайкина, блогосфера может дать такую рекламу внутреннему туризму, которую не способны дать только государственные институты. Блог-туры значительно дополнят проект по продвижению туристического бренда России, которым занимается Ростуризм. В апреле федеральное агентство заключило контракт с компанией «Информационные технологии» на проведение рекламной кампании по продаже туров выходного дня в ближайшие города.

Депутат рассчитывает, что проект повысит заинтересованность людей в посещении туристических мест страны, а «блогеры продолжат сотрудничество и предложат свою помощь для того, чтобы действительно развивать наш туризм».

Ранее Пайкин уже предлагал блогерам размещать в своих аккаунтах социальную рекламу, направленную на продвижение внутреннего туризма. Он отмечал, что через блогосферу можно донести информацию о достопримечательностях того или иного региона до большого количества людей.

блогер внутренний туризм
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