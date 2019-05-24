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24.05.2019 в 10:00

Российские банки планируют внедрение единой биометрической системы

Банковские услуги можно будет получать и без наличия карты

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Depositphotos

Центральный банк намеревается заставить банки начать оказывать гражданам услуги с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), пишут «Ведомости». Техническим обеспечением проекта может заняться «Ростелеком».

Сейчас закон уже обязывает банки передавать биометрические данные граждан в ЕБС. Но пока эти новшеством охвачены только 20% офисов банков, полностью эта система заработает в следующем году. ЕБС работает с 2018 года, ее оператором является «Ростелеком».

Биометрия, сданная в банке, позволяет гражданам брать кредиты и проводить любые другие операции, предъявляя лицо или голос.

Банки биометрия
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