Российские автобренды могут обойти китайские по итогам года

Российские автомобильные бренды по итогам 2026 года могут впервые опередить китайские марки по доле рынка новых легковых автомобилей. Так, соотношение продаж отечественных и китайских брендов может составить около 43% против 41%. Об этом сообщает ТАСС со ссылекой на «Автостат».

Разрыв между двумя группами производителей уже практически исчез. По итогам первых семи месяцев 2026 года российские и китайские марки занимали соответственно 40,6% и 40,9% российского рынка новых легковых автомобилей. Таким образом, китайские бренды пока сохраняют минимальное преимущество, однако к концу года ситуация может измениться.

На динамику рынка влияет изменение структуры продаж новых автомобилей в России. При сохранении текущих тенденций отечественные марки способны увеличить свое присутствие и по итогам года выйти вперед с разницей примерно в 2 п.п. Тем не менее, китайские производители сохранят значительную долю российского авторынка — около 41%.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года продажи новых люксовых автомобилей в России составили 369 единиц, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.