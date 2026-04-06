Российская лизинговая компания отсудила у Liebherr миллиард

Российская лизинговая компания «СЛ лизинг», находящаяся в процедуре банкротства, добилась взыскания €5,9 млн (около 1 млрд руб.) со своей бывшей швейцарской материнской структуры Liebherr International AG. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на решение суда.

Так, Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконной сделку по переводу средств за границу, совершенную в 2016−2017 годах. При этом, по словам представляющего интересы одного из кредиторов адвоката, у швейцарской компании сохраняется достаточно активов в России для принудительного исполнения. Кроме того, он не исключил возможность исполнения решения в странах, признающих юрисдикцию российских судов.

Корпоративный конфликт, приведший к банкротству, тянется уже почти 10 лет. В 2016−2017 годах, имея задолженность перед российскими кредиторами, организация вывела денежные средства за рубеж в адрес материнских структур, а сама была переоформлена на физлицо. В 2018 году «СЛ лизинг» признали банкротом. В рамках процедуры поданы иски об оспаривании незаконных сделок. В декабре 2024 года суд уже признал недействительным уменьшение уставного капитала и взыскал 408 млн руб. с бывшей немецкой «дочки» Liebherr, которая впоследствии была ликвидирована.

Эксперты, опрошенные изданием, расходятся в оценке перспектив возврата средств и возможного обжалования. С одной стороны, решения по аналогичным делам на фоне ухода западных компаний из России выносятся последовательно, а шансы Liebherr на пересмотр практически отсутствуют из-за политической позиции властей. С другой стороны, швейцарская сторона может попытаться обжаловать решение в кассации, сделав упор на процессуальные нарушения.

В России компания Liebherr работает с 2000 года и владеет несколькими дочерними структурами. Среди них — ООО «Либхерр-Русланд», производственное предприятие в Дзержинске и лизинговая компания «ЛХ файнэншл сервисез». Концерн также участвовал в кооперации с «Камазом» по разработке двигателей.

