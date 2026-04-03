Max Mara проиграла суд ЦУМу

Итальянский модный дом Max Mara, подавший иск к ООО «Меркури мода» (столичный ЦУМ), проиграл суд. Дело касалось нарушения исключительных прав на товарные знаки. Об этом пишет издание Shopper's.

Max Mara обратилась с исковым заявлением в суд в октябре 2025 года и потребовала от ЦУМа 10 млн руб. за использование товарных знаков MaxMara и Weekend МахМага в рекламе, корнерах с одеждой бренда и на этикетках.

Суд пришел к выводу, что Max Mara не разрешала использовать товарные знаки, но применение знака в информационных целях, в частности, для указания расположения магазина в торговом центре, не запрещено законом. При этом ЦУМ использует свои товарные знаки на вешалках и в рекламе в навигации внутри помещения. В результате путаницы для потребителей не создается.

Консультанты по коммерческой недвижимости не исключают, что ЦУМ продает одежду Max Mara, которая ввезена в РФ по параллельному импорту. Если бы модный дом предъявил претензии из-за контрафакта, решение суда могло быть другим.

Юристы говорят, что если оформление корнера начинает напоминать фирменный магазин бренда с характерным для него стилем или создается впечатление официального присутствия компании в России, то суды нередко встают на сторону правообладателя.