Российская «дочка» Google задолжала почти 100 млн рублей

Долг ООО «Гугл» (российской дочерней компании Google) составляет почти 100 млн руб. Из указанной суммы 93,2 млн руб. приходится на исполнительский сбор, больше 6 млн руб. — основной долг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов России.

Из основного долга 5,6 млн руб. составляет задолженность по оплате труда и другим выплатам по трудовым правоотношениям. С 2022 по 2024 год приставы возбуждали в отношении «дочки» Google исполнительные производства, предметом которых были в том числе взыскания имущественного характера в пользу юрлиц и физлиц.

Приставы прекратили 13 исполнительных производств в отношении ООО «Гугл» на 1,7 млн руб., т. к. компанию осенью 2023 года признали банкротом.

Ранее Московский арбитражный суд запретил Google оспаривать банкротное дело в Калифорнии.