Московский арбитражный суд запретил Google оспаривать банкротное дело в Калифорнии

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего российского юрлица Google — ООО «Гугл» — и наложил обеспечительные меры, запрещающие Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в суде Калифорнии (США). Такое решение стало ответом России на беспрецедентное решение американского суда, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом разбирательства.

Ранее Google Ireland Limited обратилась в американский суд с требованием запретить ООО «Гугл» участвовать в разбирательстве о банкротстве, которое ведется в России. Несмотря на это, суд уже ввел предварительные ограничительные меры, которые направлены на запрет продолжения рассмотрения Арбитражным судом Москвы отнесенных к его компетенции дел.

Российский суд подтвердил свою компетенцию в рассмотрении дел о банкротстве, а наложенные иностранным судом обеспечительные меры не подлежат исполнению на территории России.

Разбирательства между Google и российскими компаниями продолжаются в разных юрисдикциях. Так, в январе суд в Англии запретил российским СМИ подавать иски против Google в связи с блокировкой их YouTube-каналов. Одновременно американская компания добивается судебного решения, которое предотвратит дальнейшие претензии к ней за пределами США и Великобритании.

Напомним, сумма требований российских ТВ-каналов к Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов к середине января достигла 1,8 дуодециллиона руб., что превышает ВВП мира.