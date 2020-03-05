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18+
05.03.2020 в 13:30

«Россельхозбанк» потратит 30 млн рублей на ТВ-рекламу

Банк намерен информировать телезрителей о потребительских кредитах

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«Россельхозбанк» проводит конкурс на право заключения договора на оказание услуг по размещению рекламных видеороликов по направлению «Потребительский кредит без обеспечения» на телеканалах. Максимальная цена закупки составляет 29 990 000 рублей. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

В обязанности победителя войдет размещение роликов о потребительских кредитах банка в эфире федеральных телеканалов, среди которых «Первый канал», «Россия 1», НТВ и СТС. Размещение рекламных видеороликов должно производиться в рамках согласованного качества в прайм-тайм и в офф-прайм. Соглашение будет действовать до 30 июня 2020.

Согласно договору закупки, заказчик выберет исполнителя, учитывая три критерия: цена, функциональность и квалификация, подтверждаемая опытом размещения аналогичной рекламы на телевидении и наличием специалистов по медиапланированию. Заявки принимаются до 12 марта.

Напомним, аналогичный тендер «Россельхозбанка» в прошлом году выиграло агентство Игроник , предложившее сотрудничать за 27,8 млн рублей. «Игроник» был единственным претендентов на роль исполнителя. Кроме того, «Игроник» выбран подрядчиком по размещению онлайн-рекламы кредитной организации.

Россельхозбанк
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