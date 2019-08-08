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08.08.2019 в 16:50

«Россельхозбанк» объявил результаты тендера по размещению телерекламы

Банк потратит до 27,8 млн рублей на информирование телезрителей о потребительских кредитах

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«Россельхозбанк» объявил победителя тендера на размещение рекламных роликов на телевидении. По данным портала госзакупок, телерекламой для кредитной организации займется «Игроник» (ООО «Агентство Игроник»).

Максимальная цена договора не превышала 30 млн рублей, однако выбранный подрядчик предложил сотрудничать за 27,8 млн рублей. В обязанности агентства войдут размещение роликов о потребительских кредитах банка в эфире федеральных телеканалов, среди которых: «Первый канал», «Россия 1», ТНТ, СТС. «Игроник» был единственным претендентов на роль исполнителя.

Согласно договору закупки, заказчик выбирал исполнителя, беря во внимание три критерия: цена, функциональность и квалификация, подтверждаеимая опытом размещения аналогичной рекламы на телевидении и наличием специалистов по медиапланированию.

«Россельхозбанк» уже сотрудничаает с «Игроник» — в начале июля агентство было выбрано подрядчиком по размещению онлайн-рекламы кредитной организации.

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