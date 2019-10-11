Роспотребнадзор показал новые санитарные рекомендации для ресторанов

Роспотребнадзор продемонстрировал проект Методических рекомендаций к организации общественного питания населения и иллюстрированное Пособие по пищевой безопасности в общественному питанию, сообщают «Ведомости». Эти документы во вторник обсуждались на заседании общественного совета при управлении Роспотребнадзора.

Оба документа содержат новые требования к общепиту, но частично повторяют старые СанПиНы. Это сборник рекомендаций: к размещению, содержанию и устройству заведений, инвентарю, таре и посуде, транспортировке и хранению продуктов, условиям работы, квалификации, внешнему виду и здоровью персонала, а также к изготовлению пищи.

Как отмечает издание, самые известные нормативы, ставшие предметами для шуток, в документах сохранились. Это рекомендации по правильному мытью яиц, приготовлению омлетов и выдерживанию зелени и овощей в уксусном растворе перед использованием.

С требованием сократить необоснованные требования к российскому бизнесу в январе 2019 года выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Пилотной отраслью должен стать общепит, пообещал тогда министр экономического развития Максим Орешкин. В апреле Роспотребнадзор представил сокращенные требования рестораторам, но бизнес с этими нормами не согласился. В августе свой вариант предложило Минэкономразвития: альтернативой СанПиНу должна стать Белая книга индустрии гостеприимства.