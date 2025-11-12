Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.11.2025 в 08:25

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Дом Лента»

Его правообладатель скрыт

Роспатент 11 ноября зарегистрировал товарный знак «Дом Лента». Его правообладатель скрыт, но ранее «Лента» зарегистрировала дочернюю компанию OOO «Домлента».

Заявка на товарный знак была подана в ведомство в середине сентября и получила одобрение всего за два месяца. Права на него зарегистрированы по классам МКТУ, включающим управление бизнесом, услуги в сфере недвижимости, упаковка и хранение товаров, а также услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, услуги баров и ресторанов. Срок действия прав — 10 лет с момента подачи заявки

Ранее сообщалось, что сеть гипермаркетов Obi войдет в состав «Ленты» под брендом «Дом Ленты». Ретейлер собирался развивать его как суббренд своей продуктовой сети «Лента». Переименование СМИ связывали с переходом сети в портфель «Севергрупп» Алексея Мордашова.

При этом российская OBI вынуждена была сменить название еще в 2022 года, когда ее бывшая головная структура, немецкая OBI GmbH, ушла из России и в одностороннем порядке расторгла лицензионные соглашения с бывшими «дочками».

В начале 2024 года OBI GmbH подала в Арбитражный суд Московской области иск к российской сети на 25 млн руб. Эксперты тогда предполагали, что таким образом она пытается вынудить свои бывшие компании сменить вывеску. В октябре OBI подала три заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков.

«Дом Лента»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.