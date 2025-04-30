Структуры «Севергрупп» купили долю в OBI

Структуры, связанные с «Севергрупп» Алексея Мордашова, купили долю в сети строительных гипермаркетов Obi у группы «Синдика». Размер доли не уточняется, сообщает Shopper’s со ссылкой на источники.

Сделка будет многоступенчатой, в результате нее «Севергрупп» польностью купит ритейлера. В дальнейшем, по информации собеседников, этот бизнес войдет в состав «Ленты».

Источники «Коммерсанта» знают, что «Синдика» приняла решение продать актив из-за плохих финансовых показателей, рассчитывая выручить за него более 7 млрд руб. Но в реальности стоимость сделки скорее окажется символической.

Немецкая OBI GmbH работала в России с 2003 года, однако в 2022 году немецкая сторона вышла из российского бизнеса. Магазины приостанавливали работу, но позднее были запущены вновь. За эти годы сеть несколько раз меняла владельцев.

Недавно у Obi появился новый совладелец. В апреле фирма «Гермес» приобрела по 24,99% долей в трех из пяти юрлиц сети — ООО «Оби ФЦ» (основное юрлицо), ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками».