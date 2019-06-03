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03.06.2019 в 15:45

Роскомнадзор занес Tinder в реестр организаторов распространения информации

Теперь сообщения пользователей будут храниться в течение полугода

Tinder

Роскомнадзор 31 мая внес популярное приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации, эта информация содержится на сайте ведомства.

Этот реестр составляется Роскомнадзором совместно с органами, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью. Также в этом участвуют органы государственной безопасности. Все происходит на основе закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По закону организатор распространения информации обязан хранить на территории РФ данные о приемах, передаче, доставке информации в видео текста, видео или звука. Также не меньше года с момента совершения последнего действия должна храниться информация о пользователях. Еще полгода необходимо хранить сообщения пользователей. Всю эту информацию приложение обязано предоставлять правоохранительных органам по запросу.

Пользователи социальных сетей стали выкладывать шутки и мемы, посвященные этой новости.

Tinder появился в 2012 году, на данный момент это один из самых популярных сайтов знакомств. Напомним, ранее стало известно, что пользователи социальных сетей высмеяли попытку прокатчика отцензурировать байопик про Элтона Джона.

Роскомнадзор Tinder
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