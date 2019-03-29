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29.03.2019 в 12:50

Роскомнадзор нашел надёжный способ заблокировать Telegram

Ведомство уже год пытается пресечь работу мессенджера в России

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Depositphotos

Роскомнадзор опробует систему глубокой фильтрации трафика от компании «РДП.ру», чтобы заблокировать Telegram на территории России. Ведомство уже направило операторам «большой четверки» предложение протестировать на их сетях новое оборудование для глубокой фильтрации трафика, сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника.

Предполагается, что блокировать мессенджер будут с помощью технологии глубокой фильтрации трафика (deep packet inspection, DPI). Технологию хотят протестировать в разных регионах.

По словам одного из собеседников издания, в рамках тестов способ компании «РДП.ру» показал стопроцентную эффективность блокировки мессенджера. «По итогам тестирования на сети «Ростелекома» в прошлом году DPI-система от RDP.RU получила, так скажем, «зачет». Какие-то вопросы у регуляторов к ней были, но в целом система успешно прошла тестирование. Поэтому я не удивлен, что тестирование решили сделать более масштабным и развернуть уже на сетях большего количества операторов», — рассказал совладелец RDP.RU Антон Сушкевич.

Напомним, уже почти год Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram в России. Мессенджер постоянно меняет IP-адреса, и ведомство блокирует их миллионами, порой отключая другие ресурсы, но Telegram по-прежнему доступен большому количеству пользователей.

Роскомнадзор Telegram Блокировка мессенджер
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