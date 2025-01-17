Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Александр Яничкин
Дмитрий Гупало
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.01.2025 в 13:15

Роскомнадзор заблокировал за год почти 800 тысяч ресурсов с запрещенным контентом

Показатель вырос на 19% по сравнению с прошлым годом

В 2024 году Роскомнадзор (РКН) удалил или заблокировал почти 800 тыс. материалов, сайтов и отдельных страниц в интернете с запрещенной в России информацией. Показатель на 19% превысил результат за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ведомства, в четвертом квартале прошлого года РКН совместно с профильными ведомствами удалил или заблокировал более 228 тыс. ресурсов с запрещенной в РФ информацией.

Блокировка проводилась как в рамках закона «Об информации», так и через взаимодействие с администрациями соцсетей, в результате чего было удалено 30,3 тыс. интернет-страниц. Кроме того, на основании судебных решений и решений уполномоченных органов было удалено 179 тыс. страниц.

Роскомнадзор заблокировал за год почти 800 тысяч ресурсов с запрещенным контентом Роскомнадзор заблокировал за год почти 800 тысяч ресурсов с запрещенным контентом Роскомнадзор заблокировал за год почти 800 тысяч ресурсов с запрещенным контентом Роскомнадзор заблокировал за год почти 800 тысяч ресурсов с запрещенным контентом

В четвертом квартале 2024-го наблюдался спад в блокировке материалов с фейковой информацией о Вооруженных силах РФ — 5,8 тыс. единиц. Показатель стал самым низким за год. В то же время был зафиксирован рост числа заблокированных материалов, пропагандирующих ЛГБТ (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России), педофилию и смену пола — 9,6 тыс. против 9,1 тыс. в третьем квартале 2024 года.

Также в четвертом квартале прошлого значительно возросло количество заблокированных материалов с суицидальным контентом — 12,9 тыс. против 11,2 тыс. в третьем квартале. Наибольшее количество удаленных материалов связано с детской порнографией (19,5 тыс.) и пропагандой наркотиков (36,1 тыс.).

Роскомнадзор
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.