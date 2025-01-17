Роскомнадзор заблокировал за год почти 800 тысяч ресурсов с запрещенным контентом

В 2024 году Роскомнадзор (РКН) удалил или заблокировал почти 800 тыс. материалов, сайтов и отдельных страниц в интернете с запрещенной в России информацией. Показатель на 19% превысил результат за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным ведомства, в четвертом квартале прошлого года РКН совместно с профильными ведомствами удалил или заблокировал более 228 тыс. ресурсов с запрещенной в РФ информацией.

Блокировка проводилась как в рамках закона «Об информации», так и через взаимодействие с администрациями соцсетей, в результате чего было удалено 30,3 тыс. интернет-страниц. Кроме того, на основании судебных решений и решений уполномоченных органов было удалено 179 тыс. страниц.

В четвертом квартале 2024-го наблюдался спад в блокировке материалов с фейковой информацией о Вооруженных силах РФ — 5,8 тыс. единиц. Показатель стал самым низким за год. В то же время был зафиксирован рост числа заблокированных материалов, пропагандирующих ЛГБТ (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России), педофилию и смену пола — 9,6 тыс. против 9,1 тыс. в третьем квартале 2024 года.

Также в четвертом квартале прошлого значительно возросло количество заблокированных материалов с суицидальным контентом — 12,9 тыс. против 11,2 тыс. в третьем квартале. Наибольшее количество удаленных материалов связано с детской порнографией (19,5 тыс.) и пропагандой наркотиков (36,1 тыс.).