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15.11.2024 в 10:45

Роскомнадзор проведет учения по отключению рунета от мировой сети

Они пройдут в декабре и не затронут обычных пользователей

В декабре Роскомнадзор планирует провести учения по отключению российского сегмента интернета от мировой сети. Об этом стало известно из письма Банка России, которое регулятор направил подконтрольным ему компаниям, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Как отмечает издание, в письме ЦБ говорится, что учения по отключению рунета будут проходить на территории «отдельных регионов».

В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что подобные учения проводятся ежегодно и не скажутся на обычных пользователях.

Там добавили, что цель учений — подтвердить готовность рунета «обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия».

Ранее Роскомнадзор зарегистрировал в Роспатенте информационную систему раннего выявления угроз в информационной среде и прогнозирования рисков их возникновения — ИС «Вепрь».

Интернет Роскомнадзор учения мировая сеть
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