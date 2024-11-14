Роскомнадзор запатентовал систему для мониторинга рунета на базе ОС британской компании

В октябре Роскомнадзор зарегистрировал в Роспатенте информационную систему раннего выявления угроз в информационной среде и прогнозирования рисков их возникновения — ИС «Вепрь». На это обратил внимание Forbes.

Правообладателем числится подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр. В карточке программы сказано, что «Вепрь» разработан для операционной системы Ubuntu, одной из самых популярных версий Linux.

Сам Linux — ядро операционной системы со свободно распространяемым кодом. Разработчиком Ubuntu выступает британская Canonical, которая в апреле 2022-го прекратила поддержку и оказание платных услуг российским организациям. В компании подчеркнули, что не будут блокировать доступ для пользователей Ubuntu в России.

В Роскомнадзоре изданию подтвердили, что ИС «Вепрь» разработана для работы в ОС семейства Linux. «Серверная часть ИС функционирует на отечественных сертифицированных версиях ОС, а работа пользователей с системой ведется через браузер и не привязана к операционной системе», — уточнили в службе.

Роскомнадзор разрабатывает собственное программное обеспечение для различных операционных систем. Среди недавно зарегистрированных в Роспатенте программ — система «Антифрод» для использования на отечественной операционной системе Astra Linux, программа для анализа страновой принадлежности IP-адресов россиян (ИС «GeoIP»), которая разработана для ОС «Альт Сервер». Реестр рекламы рассчитан на несколько операционных систем: Ubuntu, Alpine Linux, Windows и macOS.