Роскомнадзор разработал законопроект об отмене срока действия лицензий на радиовещание

Роскомнадзор разработал законопроект, согласно которому лицензии на радиовещание и регистрация радиоканалов станут бессрочными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина.

«Мы подготовили и инициировали законопроект об отмене срока действия лицензий на вещание, согласно которому лицензии на радиовещание, как и регистрация радиоканалов, станут бессрочными», — рассказал он на конференции «Локальное радио: инновации и перспективы» в Сочи.

Сейчас лицензия на теле- и радиовещание действует 10 лет, если меньший срок не указан в заявлении на её предоставление.

По словам Субботина, для заявлений, которые подаются через портал «Госуслуги», был сокращён срок рассмотрения с 45 до 25 рабочих дней, а в некоторых случаях до 15.

Кроме того, Роскомнадзор автоматически без заявлений от вещателей и без пошлин продлил ещё на год около 1,5 тыс. лицензий на радиовещание, которые заканчивались в 2023 году.

В прошлом году Минцифры предлагало сделать бессрочными лицензии на теле- и радиовещание. Проект был разработан в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования.

С 1 августа 2021 года, когда начался эксперимент, оформить лицензии или разрешения на разные виды деятельности стало возможным через портал «Госуслуги».